Дания выделила дополнительно $43 млн на подготовку Николаева к зиме
Украина утвердила новый пакет помощи от Дании на $42,9 млн для Николаева и Николаевской области на подготовку региона к зиме. Об этом сообщил вице-премьер-министр Александр Кубраков.
Деньги будут использованы на закупку и монтаж оборудования для теплоснабжения, водоснабжения, централизованного отопления, поддержку реконструкции критической социальной инфраструктуры и гражданских учреждений в регионе.
Дания еще в марте 2023 года подписала меморандум, в котором обязалась взять на себя ведущую роль в восстановлении Николаева и области.
Сотрудничество сосредоточено на восьми направлениях: инфраструктура, эффективное управление, морская отрасль, транспорт, городское планирование, развитие малого и среднего бизнеса, зеленый переход, молодежь и культура.
"Партнерство Украины и Дании в восстановлении Николаевской области является одним из ярких примеров межгосударственного взаимопонимания, быстрого принятия решений и вовлеченности в процесс. Совместно мы выстроили модель, при которой в восстановлении могут участвовать как государственные структуры, так и бизнес", — прокомментировал Кубраков.
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- 26 октября Дания передала Украине пакет помощи на $522 млн – танки, БМП, снаряды и прочее.
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