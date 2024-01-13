Данія виділила $21 млн на відновлення Миколаєва

Навесні 2023 року Данія взяла патронат над Миколаєвом та Миколаївською областю

Фото: facebook/oleksandr.kubrakov

Данія виділяє Україні новий пакет фінансової допомоги. Гроші спрямують на відновлення Миколаєва. Про це повідомив міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook.

Пакет від Данії, зокрема, передбачає проєкти в аграрному секторі, спрямовані на розмінування сільськогосподарських угідь, надання когенераційних установок, а також реконструкцію гуртожитку Миколаївського державного аграрного університету з протипожежної безпеки.

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Кубраков нагадав, що навесні 2023 року Данія взяла патронат над Миколаєвом та Миколаївською областю. З того часу країна виділила вже 100 млн доларів на відновлення.

За ці кошти вже закупили 44 одиниці спеціальної та будівельної техніки, 30 шкільних та міських автобусів, медичне обладнання, протипожежне обладнання, водонапірні башти та обладнання для водопостачання. Тривають аварійно-відновлювальні роботи на деяких ділянках ТЕЦ. Виконують роботи з газо- та електрокомунікаціями, монтують обладнання.

Також триває відновлення трьох мікрорайонів міста та будівництво укриттів щонайменше у 9 школах.