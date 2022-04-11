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Дефолт России. Кремль собирается судиться с Западом

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2022, 06:30
Дефолт России. Кремль собирается судиться с Западом - Фото
Фото: EPA

Министерство финансов России собирается обращаться в суд, если будет объявлено о ее дефолте. Об этом сказал российский министр Антон Силуанов в интервью газете "Известия".

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"Мы будем судиться, […] будем предъявлять в суде наши платежки, подтверждающие наши попытки заплатить как в валюте, так и в рублях", – сказал министр, признав, что это будет сложный процесс.

Он считает, что Россию искусственно подталкивают к дефолту, потому что это удар по имиджу страны как надежного заемщика.

"Запад будет всеми силами пытаться реализовать это", – сказал он.

В случае дефолта России под угрозой окажутся обязательства не только государства, но и российских компаний. Силуанов подтвердил возможность такого кросс-дефолта, сказав, что частным заемщикам будут рекомендовать в первую очередь возвращать долги российским кредиторам и только потом – иностранным.

Андрей Водяный
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Антон Силуанов Россия дефолт
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