Дефолт России. Кремль собирается судиться с Западом

Министерство финансов России собирается обращаться в суд, если будет объявлено о ее дефолте. Об этом сказал российский министр Антон Силуанов в интервью газете "Известия".

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"Мы будем судиться, […] будем предъявлять в суде наши платежки, подтверждающие наши попытки заплатить как в валюте, так и в рублях", – сказал министр, признав, что это будет сложный процесс.

Он считает, что Россию искусственно подталкивают к дефолту, потому что это удар по имиджу страны как надежного заемщика.

"Запад будет всеми силами пытаться реализовать это", – сказал он.

В случае дефолта России под угрозой окажутся обязательства не только государства, но и российских компаний. Силуанов подтвердил возможность такого кросс-дефолта, сказав, что частным заемщикам будут рекомендовать в первую очередь возвращать долги российским кредиторам и только потом – иностранным.

6 апреля Министерство финансов России сообщило, что впервые выполнило в рублях свои обязательства по евробондам перед иностранными кредиторами. Выплату на сумму $649,2 млн в эквиваленте произвели в рублях из-за отказа иностранного банка выполнить платежное поручение в долларах.

Министерство финансов США запретило России обслуживать долларовые обязательства по заблокированным счетам российского правительства в американских банках после того, как стало известно о зверствах российской армии в Буче.

В последний раз Россия объявляла дефолт более ста лет назад, когда большевики отказались обслуживать долги царского режима Российской Империи.

Андрей Водяный

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