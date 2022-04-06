Россия идет к дефолту. Выплатила обязательства по евробондам в рублях

Министерство финансов России сообщило, что впервые выполнило в рублях свои обязательства по евробондам перед иностранными кредиторами. Выплату на сумму $649,2 млн в эквиваленте произвели в рублях из-за отказа иностранного банка выполнить платежное поручение в долларах.

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"4 апреля 2022 года Минфин России перечислил денежные средства НКО АО "Национальный расчетный депозитарий" для осуществления указанных выплат в валюте Российской Федерации по официальному курсу Банка России... Таким образом, упомянутые выше обязательства по облигациям "Россия-2022" и "Россия-2042" исполнены в полном объеме", – говорится в сообщении министерства.

Большую часть бумаг – более 70% – России удалось выкупить до даты погашения.

5 апреля стало известно, что министерство финансов США запретило России обслуживать долларовые обязательства с заблокированных счетов российского правительства в американских банках.

После этого у России осталось три варианта: погашение долгов за счет долларовых резервов, хранящихся на территории РФ, использование валютной выручки для обслуживания своих обязательств или дефолт. Выплата долга в рублях вместо иностранной валюты, указанной в договоре, будет считаться дефолтом.

В случае дефолта России под угрозой окажутся обязательства не только государства, но и российских компаний. Общая сумма – $150 млрд. Таким образом, это будет самый большой дефолт в мире со времен Аргентины 2001 года.

Андрей Водяный

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