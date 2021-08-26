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Экономика оживает. Премьер назвал отрасли с наилучшими показателями восстановления

26.08.2021, 15:03
Экономика оживает. Премьер назвал отрасли с наилучшими показателями восстановления - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

В Украине впервые за много месяцев зафиксирован рост в аграрной отрасли на 2,5%. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль сегодня на заседании правительства.

Также по его словам, активный рост идет по важным секторам промышленности.

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"Металлургия выросла в этом году на 7%, машиностроения – на 10%", — отметил премьер.

Кроме того, за первые полгода прибыль средних и крупных украинских предприятий составил 462 млрд грн. Это на 76% больше, чем в прошлом году, сказал глава правительства. "Эти средства становятся важным источником внутренних инвестиций и рост зарплат", — отметил Шмыгаль.

  • По данным Госстата, падение ВВП в первом квартале 2021 года по сравнению с предыдущим кварталом составило 1,2%. Всемирный банк оставил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на уровне 3,8%.
  • 22 июля НБУ повысил учетную ставку на 0,5 процентных пункта до 8% в ответ на ускорение инфляции.

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Наталия Софиенко
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восстановление украинская экономика Денис Шмыгаль
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