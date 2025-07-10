Экс-главе Хмельницкой МСЭК Крупе вдвое уменьшили размер залога

Судья ВАКС вдвое уменьшил Татьяне Крупе размер альтернативного залога со 112 млн до 56 млн грн. Ее подозревают в незаконном обогащении на 137 млн грн

Татьяна Крупа. Фото: Ґрати

В четверг, 10 июля, Высший антикоррупционный суд рассмотрел очередную апелляцию по делу подозреваемой в незаконном обогащении Татьяны Крупы. Экс-главе Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы снова уменьшили сумму залога. Об этом сообщили в Высшем антикоррупционном суде.

Судья вдвое уменьшил Крупе размер альтернативного залога со 112 млн до 56 млн грн.

Следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и продлил меру пресечения до 7 сентября 2025 года.

Как уточняют в ВАКС, в случае внесения этой суммы подозреваемая сможет выйти на свободу, но должна будет соблюдать ряд процессуальных обязанностей.

Всего за все время залог для Крупы уменьшили почти на 444 миллиона гривен. После задержания бывшей руководительнице Хмельницкой МСЭК сначала установили залог в полмиллиарда гривен, но его постоянно уменьшают по представлению защиты Крупы.