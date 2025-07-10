Экс-главе Хмельницкой МСЭК Крупе вдвое уменьшили размер залога
В четверг, 10 июля, Высший антикоррупционный суд рассмотрел очередную апелляцию по делу подозреваемой в незаконном обогащении Татьяны Крупы. Экс-главе Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы снова уменьшили сумму залога. Об этом сообщили в Высшем антикоррупционном суде.
Судья вдвое уменьшил Крупе размер альтернативного залога со 112 млн до 56 млн грн.
Следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и продлил меру пресечения до 7 сентября 2025 года.
Как уточняют в ВАКС, в случае внесения этой суммы подозреваемая сможет выйти на свободу, но должна будет соблюдать ряд процессуальных обязанностей.
Всего за все время залог для Крупы уменьшили почти на 444 миллиона гривен. После задержания бывшей руководительнице Хмельницкой МСЭК сначала установили залог в полмиллиарда гривен, но его постоянно уменьшают по представлению защиты Крупы.
- 3 и 4 октября состоялись обыски в доме руководительницы Хмельницкой МСЭК и ее родственников – там нашли почти $6 млн в разной валюте, а на ее рабочем месте обнаружили $100 000, сфальсифицированные медицинские документы и списки уклонистов с фамилиями и фиктивными диагнозами.
- Уже 5 октября глава МСЭК была задержана и получила подозрение в незаконном обогащении. В случае доказательства вины чиновница может получить до 10 лет тюрьмы с конфискацией всего имущества. Хмельницкая облорганизация Слуги народа заявила, что инициирует отзыв чиновницы с депутатской должности.
- 7 октября в Киеве избрали меру пресечения для Крупы – содержание под стражей с альтернативой залога в 500 млн грн (около $12,1 млн).
- 5 декабря суд оставил в силе арест имущества Татьяны Крупы.