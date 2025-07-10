Ексочільниці Хмельницької МСЕК Крупі вдвічі зменшили розмір застави

Суддя ВАКС вдвічі зменшив Тетяні Крупі розмір альтернативної застави з 112 млн до 56 млн грн. Її підозрюють у незаконному збагаченні на 137 млн грн

Тетяна Крупа. Фото: Ґрати

У четвер, 10 липня, Вищий антикорупційний суд розглянув чергову апеляцію у справі підозрюваної в незаконному збагаченні Тетяни Крупи. Ексочільниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи знову зменшили суму застави. Про це повідомили у Вищому антикорупційному суді.

Суддя вдвічі зменшив Крупі розмір альтернативної застави зі 112 млн до 56 млн грн.

Слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та продовжив запобіжний захід до 7 вересня 2025 року.

Як уточнюють у ВАКС, у разі внесення цієї суми підозрювана зможе вийти на свободу, але повинна буде дотримуватись низки процесуальних обов’язків. Загалом за весь час заставу для Крупи зменшили майже на 444 мільйони гривень. Після затримання колишній керівниці Хмельницької МСЕК спершу встановили заставу у пів мільярда гривень, але її постійно зменшують за поданням захисту Крупи.