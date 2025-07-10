Ексочільниці Хмельницької МСЕК Крупі вдвічі зменшили розмір застави
У четвер, 10 липня, Вищий антикорупційний суд розглянув чергову апеляцію у справі підозрюваної в незаконному збагаченні Тетяни Крупи. Ексочільниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи знову зменшили суму застави. Про це повідомили у Вищому антикорупційному суді.
Суддя вдвічі зменшив Крупі розмір альтернативної застави зі 112 млн до 56 млн грн.
Слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та продовжив запобіжний захід до 7 вересня 2025 року.
Як уточнюють у ВАКС, у разі внесення цієї суми підозрювана зможе вийти на свободу, але повинна буде дотримуватись низки процесуальних обов’язків. Загалом за весь час заставу для Крупи зменшили майже на 444 мільйони гривень. Після затримання колишній керівниці Хмельницької МСЕК спершу встановили заставу у пів мільярда гривень, але її постійно зменшують за поданням захисту Крупи.
- 3 та 4 жовтня відбулися обшуки в оселі очільниці Хмельницької МСЕК та її родичів – там знайшли майже $6 млн у різній валюті, а на її робочому місці виявили $100 000, сфальсифіковані медичні документи та списки ухилянтів із прізвищами й фіктивними діагнозами.
- Уже 5 жовтня голова МСЕК була затримана й отримала підозру в незаконному збагаченні. У разі доведення провини чиновниця може отримати до 10 років тюрми з конфіскацією усього майна. Хмельницька облорганізація Слуги народу заявила, що ініціює відкликання чиновниці з депутатської посади.
- 7 жовтня у Києві обрали запобіжний захід для Крупи – тримання під вартою з альтернативою застави у 500 млн грн (близько $12,1 млн).
- 5 грудня суд залишив у силі арешт майна Тетяни Крупи.