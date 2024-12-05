Суд залишив у силі арешт майна Тетяни Крупи, головної лікарки Хмельницької МСЕК

Тетяна Крупа (Фото: Хмельницька ОДА)

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) підтвердила арешт майна головної лікарки Хмельницької медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Тетяни Крупи в межах розслідування щодо незаконного збагачення.

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Це рішення стало результатом розгляду апеляційних скарг захисників підозрюваної та представників третіх осіб, майно яких підлягає арешту.

Суд залишив без змін рішення слідчого судді ВАКС від 31 жовтня 2024 року про арешт майна, включно з готівковими коштами, документами та іншими предметами, вилученими під час обшуків. Це рішення набрало чинності негайно і не підлягає оскарженню в касаційному порядку. Розслідування стосується незаконного оформлення інвалідності для осіб, які намагалися уникнути мобілізації.

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Зокрема, сім'я Крупи володіє великою кількістю нерухомості, зокрема 10 земельними ділянками та дев'ятьма будинками в селі Волиця, а також іншою власністю на території Хмельниччини. Частину цієї нерухомості було придбано в 2021-2022 роках.

Крім того, родина Крупи займається бізнесом у сфері альтернативної енергетики та володіє розкішними автомобілями.