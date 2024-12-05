Суд оставил в силе арест имущества Татьяны Крупы, главного врача Хмельницкой МСЭК
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) подтвердила арест имущества главного врача Хмельницкой медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) Татьяны Крупы в рамках расследования незаконного обогащения.
Это решение явилось результатом рассмотрения апелляционных жалоб защитников подозреваемой и представителей третьих лиц, имущество которых подлежит аресту.
Суд оставил без изменений решение следователя судьи ВАКС от 31 октября 2024 года об аресте имущества, включая наличные средства, документы и другие предметы, изъятые во время обысков. Это решение вступило в силу немедленно и не подлежит обжалованию в кассационном порядке. Расследование касается незаконного оформления инвалидности для лиц, пытавшихся избежать мобилизации.
В частности, семья Крупы владеет большим количеством недвижимости, в том числе 10 земельными участками и девятью домами в селе Волица, а также другой собственностью на территории Хмельницкой области. Часть этой недвижимости была приобретена в 2021-2022 годах.
Кроме того, семья Крупы занимается бизнесом в сфере альтернативной энергетики и владеет роскошными автомобилями.
- 3 и 4 октября прошли обыски в доме главы Хмельницкой МСЭК и ее родственников – там нашли почти $6 млн в разной валюте, а на ее рабочем месте обнаружили $100 000, сфальсифицированные медицинские документы, а также списки уклонистов с фамилиями и фиктивными диагнозами.
- Уже 5 октября глава МСЭК была задержана и получила подозрение в незаконном обогащении. В случае доказательства вины чиновница может получить до 10 лет тюрьмы с конфискацией всего имущества. Хмельницкая облорганизация Слуги народа заявила, что инициирует отзыв чиновницы с депутатской должности.
- 7 октября в Киеве избрали меру пресечения для Крупы – содержание под стражей с альтернативой залога в 500 млн грн (около $12,1 млн).