Суд оставил в силе арест имущества Татьяны Крупы, главного врача Хмельницкой МСЭК

Татьяна Крупа (Фото: Хмельницкая ОГА)

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) подтвердила арест имущества главного врача Хмельницкой медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) Татьяны Крупы в рамках расследования незаконного обогащения.

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Это решение явилось результатом рассмотрения апелляционных жалоб защитников подозреваемой и представителей третьих лиц, имущество которых подлежит аресту.

Суд оставил без изменений решение следователя судьи ВАКС от 31 октября 2024 года об аресте имущества, включая наличные средства, документы и другие предметы, изъятые во время обысков. Это решение вступило в силу немедленно и не подлежит обжалованию в кассационном порядке. Расследование касается незаконного оформления инвалидности для лиц, пытавшихся избежать мобилизации.

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В частности, семья Крупы владеет большим количеством недвижимости, в том числе 10 земельными участками и девятью домами в селе Волица, а также другой собственностью на территории Хмельницкой области. Часть этой недвижимости была приобретена в 2021-2022 годах.

Кроме того, семья Крупы занимается бизнесом в сфере альтернативной энергетики и владеет роскошными автомобилями.