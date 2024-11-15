Экс-работник Госказначейства задекларировал $60 млн наследства. Им заинтересовались органы

Экс-начальник отдела Государственной казначейской службы в Полтавской области Игорь Верига (фото - Полтавщина)

Департамент стратегических расследований Национальной полиции сообщил, что у бывшего чиновника Госказначейства в Полтавской области выявили необоснованных активов более чем на $61 млн.

Начато расследование по уголовному производству по фактам незаконного обогащения и легализации имущества, полученного преступным путем (ст. 368-5, ч. 3 ст. 209 УК Украины), добавили в Офисе генерального прокурора.

Правоохранители не указывают имени и должности чиновника. По данным издания "Полтавщина", речь идет об Игоре Вериге, который занимал должность начальника отдела Государственной казначейской службы в области. Органы заинтересовались им после статьи издания о декларации Вериги.

В декларации за 2023 год он указал более $60 млн и 550 000 грн наличных денег, драгоценные металлы в слитках, которые, по данным Офиса генпрокурора, оценены в 38 млн грн.

Эти средства, утверждают в полиции, бывший чиновник якобы получил в наследство от родителей. Но, по оперативным данным, ему помог вывести деньги родственник – генерал-лейтенант Вооруженных сил РФ.

Игорь Верига, по данным "Полтавщины", является братом полтавского предпринимателя Льва Вериги, который накануне полномасштабной российско-украинской войны вместе со своей женой Оксаной, дочерью российского генерала Валерия Капашина, уехал в РФ.

Семья бизнесменов продолжает заниматься предпринимательством и платит налоги в бюджет РФ.

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Правоохранители провели более 30 обысков в домах, квартирах, гаражных помещениях и транспортных средствах, находящихся в собственности или пользовании чиновника и родственников российского генерала.

По результатам обысков изъяли ювелирные изделия и украшения, золотые памятные монеты, иконы, драгоценные часы разных брендов и наградное, охотничье и огнестрельное оружие, награды РФ с незаполненными удостоверениями от его родственника, деньги и т.д.

Сейчас проверяются источники приобретения этих активов.

Собранные материалы переданы в НАПК для проведения полной проверки декларации. После получения результатов будет решаться вопрос о подозрении.