Експрацівник Держказначейства задекларував $60 млн спадщини. Ним зацікавилися органи

Чиновника з Полтави, брат якого – російський генерал, перевірить НАЗК

Ексначальник відділу Державної казначейської служби в Полтавській області Ігор Верига (фото - Полтавщина)

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції повідомив, що в колишнього посадовця Держказначейства в Полтавській області виявили необґрунтованих активів на понад $61 млн.

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Розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактами незаконного збагачення та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ст. 368-5, ч. 3 ст. 209 КК України), додали в Офісі генерального прокурора.

Правоохоронці не вказують імені та посади чиновника. За даними видання "Полтавщина", йдеться про Ігоря Веригу, який обіймав посаду начальника відділу Державної казначейської служби в області. Органи зацікавилися ним після статті видання про декларацію Вериги.

У декларації за 2023 рік він вказав понад $60 млн і 550 000 грн готівки, дорогоцінні метали в зливках, які, за даними Офісу генпрокурора, оцінено в 38 млн грн.

Ці кошти, стверджують у поліції, колишній чиновник нібито отримав у спадок від батьків. Але, за оперативними даними, йому допоміг вивести гроші родич – генерал-лейтенант Збройних сил РФ.

Ігор Верига, за даними "Полтавщини, є братом полтавського підприємця Лева Вериги, який напередодні повномасштабної російсько-української війни разом зі своєю дружиною Оксаною, донькою російського генерала Валерія Капашина, виїхав до РФ.

Родина бізнесменів і далі займається підприємництвом та сплачує податки до бюджету РФ.

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Правоохоронці провели понад 30 обшуків у будинках, квартирах, гаражних приміщеннях і транспортних засобах, що є у власності або користуванні посадовця та близьких родичів російського генерала.

За результатами обшуків вилучили ювелірні вироби та прикраси, золоті пам'ятні монети, ікони, дорогоцінні годинники різних брендів і нагородні, мисливську та вогнепальну зброю, нагороди РФ із незаповненими посвідченнями від імені його родича, гроші тощо.

Зараз перевіряються джерела набуття цих активів.

Зібрані матеріали передано до НАЗК для проведення повної перевірки декларації. Після отримання результатів вирішуватиметься питання повідомлення про підозру.