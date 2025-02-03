Топ-менеджер Coinbase: Трамп заработал более $802 млн на своей криптовалюте $TRUMP
Президент США Дональд Трамп заработал более $802 млн на своей криптовалюте $TRUMP, выпущенной 18 января. Об этом сообщил руководитель отдела продуктов биржи Coinbase Конор Гроган.
По словам эксперта, указанная сумма включает:
- $482 млн в USDC, TRUMP, SOL, отправленных на бирже;
- $240 млн ликвидности вне диапазона, эти средства находятся вне установленной цены пула, и $50 млн – в диапазоне;
- $29,3 млн в комиссиях USDC.
Также Гроган указал, что не учитывал $16 млрд в токенах $TRUMP, которые по-прежнему удерживает команда проекта.
Эксперт предположил, что не все криптоактивы, отправленные на биржи, были проданы. Но он также подчеркнул, что не принимал во внимание некоторые другие источники поступлений, в частности те кошельки, в которых он не уверен.
По словам Грогана, запуск $TRUMP превзошел релиз метавселенной Bored Ape Otherside, который собрал $466 млн.
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