Топ-менеджер Coinbase: Трамп заработал более $802 млн на своей криптовалюте $TRUMP

Фото: EPA/AARON SCHWARTZ

Президент США Дональд Трамп заработал более $802 млн на своей криптовалюте $TRUMP, выпущенной 18 января. Об этом сообщил руководитель отдела продуктов биржи Coinbase Конор Гроган.

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По словам эксперта, указанная сумма включает:

$482 млн в USDC, TRUMP, SOL, отправленных на бирже;

$240 млн ликвидности вне диапазона, эти средства находятся вне установленной цены пула, и $50 млн – в диапазоне;

$29,3 млн в комиссиях USDC.

Также Гроган указал, что не учитывал $16 млрд в токенах $TRUMP, которые по-прежнему удерживает команда проекта.

Эксперт предположил, что не все криптоактивы, отправленные на биржи, были проданы. Но он также подчеркнул, что не принимал во внимание некоторые другие источники поступлений, в частности те кошельки, в которых он не уверен.

По словам Грогана, запуск $TRUMP превзошел релиз метавселенной Bored Ape Otherside, который собрал $466 млн.