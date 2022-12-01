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ЕС дает 1 млн евро на разминирование Украины

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2022, 16:21
ЕС дает 1 млн евро на разминирование Украины - Фото
Жозеп Боррель (Фото - EPA)

Европейский союз выделит более 1 миллиона евро на разминирование территории Украины, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед заседанием Совета министров ОБСЕ в Польше.

"Я представлю (на встрече. – ред.) нашу поддержку Европейского Союза — ОБСЕ. Я объявлю о дополнительном взносе в размере более 1 миллиона евро на операции по разминированию в Украине через ОБСЕ", — говорится в заявлении.

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Также он подчеркнул, что Россия должна платить за восстановление Украины.

"Восстановление Украины потребует невероятного количества ресурсов, потому что страна планомерно разрушается. Речь идет о серьезных убытках, но какими бы ни были эти цифры, мы знаем, что они будут очень высокими", — добавил глава дипломатии ЕС.

Наталія Софієнко
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поддержка Украины Жозеп Боррель разминирование Украины﻿
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