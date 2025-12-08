ЕС финализовал создание новой оборонной программы EDIP: в ней 300 млн евро для Украины

Совет ЕС утвердил программу развития обороны с отдельным фондом для интеграции украинской обороны в европейскую систему

Фото: Depositphotos

Совет Европейского Союза официально утвердил Европейскую программу оборонной промышленности (EDIP) с бюджетом в 1,5 млрд евро на 2025–2027 годы, сообщает пресс-служба Совета ЕС. В рамках программы создан отдельный механизм поддержки Украины с бюджетом в 300 млн евро.

EDIP – это механизм, направленный на укрепление обороноспособности ЕС за счет повышения конкурентоспособности и эффективности функционирования европейской оборонно-технологической и промышленной базы. Принятие документа означает завершающий этап законодательной процедуры и позволит реализовать инициативу.

Инструмент поддержки Украины – это механизм, направленный на модернизацию украинской оборонной промышленности и ее полную интеграцию в европейскую оборонную экосистему.

Остальные 1,2 млрд евро будут направлены на общеевропейские оборонные проекты.

В рамках программы ЕС будут финансироваться совместные закупочные мероприятия, осуществляемые как минимум тремя странами, из которых как минимум две должны быть государствами-членами.

Программа также поддержит меры по укреплению промышленности, в частности, наращивание производственных мощностей для критически важной оборонной продукции.

Особое внимание будет уделено вспомогательным действиям, включая меры по повышению оперативной совместимости и взаимозаменяемости продукции. EDIP облегчит доступ к рынку оборонной продукции для малых и средних предприятий, компаний со средней капитализацией и стартапов.