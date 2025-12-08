ЄС фіналізував створення нової оборонної програми EDIP: у ній 300 млн євро для України

Рада ЄС ухвалила програму розвитку оборони з окремим фондом для інтеграції української оборони в європейську систему

Фото: Depositphotos

Рада Європейського Союзу офіційно ухвалила Європейську програму оборонної промисловості (EDIP) з бюджетом 1,5 млрд євро на 2025–2027 роки, повідомляє пресслужба Ради ЄС. У межах програми створено окремий механізм підтримки України з бюджетом у 300 млн євро.

EDIP – це механізм, спрямований на посилення обороноздатності ЄС через підвищення конкурентоспроможності та ефективності функціонування європейської оборонно-технологічної та промислової бази. Ухвалення документа означає завершальний крок законодавчої процедури та дозволить реалізовувати ініціативу.

Інструмент підтримки України – це механізм, спрямований на модернізацію української оборонної промисловості та її повну інтеграцію в європейську оборонну екосистему.

Решта 1,2 млрд євро спрямують на загальноєвропейські оборонні проєкти.

У рамках програми ЄС фінансуватиме спільні закупівельні заходи, що здійснюються щонайменше трьома країнами, з яких принаймні дві мають бути державами-членами.

Програма також підтримає заходи з посилення промисловості, зокрема нарощування виробничих потужностей критично важливої оборонної продукції.

Окрема увага приділятиметься допоміжним діям, включно із заходами щодо підвищення оперативної сумісності та взаємозамінності продукції. EDIP полегшить доступ до ринку оборонної продукції для малих і середніх підприємств, компаній із середньою капіталізацією та стартапів.