ЕС сократил бюджетные выплаты Венгрии на 200 млн евро. Страна просрочила штраф
Европейский Союз заявил, что высчитает 200 млн евро с бюджетных выплат Венгрии, потому что страна пропустила срок уплаты штрафа на такую же сумму за нарушение правил ЕС по предоставлению убежища мигрантам. Об этом пишет Financial Times.
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"Комиссия, согласно действующим правилам, переходит к процедуре взаимозачета", – заявил спикер Еврокомиссии.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, комментируя решение Европейского суда, сказал, что "ведется охота на политиков и правительства, выступающие против миграции".
Издание отмечает, что ЕС неоднократно замораживал фонды ЕС для Венгрии из-за беспокойства по поводу верховенства права в восточноевропейском государстве.
- В декабре 2020 года суд ЕС поддержал жалобы Комиссии на то, что процедура предоставления убежища в Венгрии нарушает законодательство ЕС, допуская незаконное содержание заявителей в "транзитных зонах" и блокируя право заявителей на обжалование.
- Суд ЕС оштрафовал Венгрию на 200 млн. евро в июне 2024 года. Кроме того, суд наложил ежедневный штраф в размере 1 млн евро, пока Венгрия не внесет соответствующие изменения в свое законодательство, что на сегодняшний день составляет почти 100 млн евро.