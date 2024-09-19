ЕС сократил бюджетные выплаты Венгрии на 200 млн евро. Страна просрочила штраф

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Европейский Союз заявил, что высчитает 200 млн евро с бюджетных выплат Венгрии, потому что страна пропустила срок уплаты штрафа на такую же сумму за нарушение правил ЕС по предоставлению убежища мигрантам. Об этом пишет Financial Times.

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"Комиссия, согласно действующим правилам, переходит к процедуре взаимозачета", – заявил спикер Еврокомиссии.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, комментируя решение Европейского суда, сказал, что "ведется охота на политиков и правительства, выступающие против миграции".

Издание отмечает, что ЕС неоднократно замораживал фонды ЕС для Венгрии из-за беспокойства по поводу верховенства права в восточноевропейском государстве.