ЄС скоротив бюджетні виплати Угорщині на 200 млн євро. Країна прострочила штраф
Європейський Союз заявив, що вирахує 200 млн євро з бюджетних виплат Угорщині, бо країна пропустила термін сплати штрафу на таку ж суму за порушення правил ЄС щодо надання притулку мігрантам. Про це пише Financial Times.
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"Комісія, відповідно до чинних правил, переходить до процедури взаємозаліку", – заявив речник Єврокомісії.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, коментуючи рішення Європейського суду, сказав, що "ведеться полювання на політиків і уряди, які виступають проти міграції".
Видання зазначає, що ЄС неодноразово заморожував фонди ЄС для Угорщини через занепокоєння щодо верховенства права у східноєвропейській державі.
- У грудні 2020 року суд ЄС підтримав скарги Комісії на те, що процедура надання притулку в Угорщині порушує законодавство ЄС, допускаючи незаконне утримання заявників у "транзитних зонах" і блокуючи право заявників на оскарження.
- Суд ЄС оштрафував Угорщину на 200 млн євро у червні 2024 року. Крім того, суд наклав щоденний штраф у розмірі 1 млн євро, поки Угорщина не внесе відповідні зміни до свого законодавства, що на сьогодні складає майже 100 млн євро.