ЄС скоротив бюджетні виплати Угорщині на 200 млн євро. Країна прострочила штраф

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Європейський Союз заявив, що вирахує 200 млн євро з бюджетних виплат Угорщині, бо країна пропустила термін сплати штрафу на таку ж суму за порушення правил ЄС щодо надання притулку мігрантам. Про це пише Financial Times.

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"Комісія, відповідно до чинних правил, переходить до процедури взаємозаліку", – заявив речник Єврокомісії.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, коментуючи рішення Європейського суду, сказав, що "ведеться полювання на політиків і уряди, які виступають проти міграції".

Видання зазначає, що ЄС неодноразово заморожував фонди ЄС для Угорщини через занепокоєння щодо верховенства права у східноєвропейській державі.