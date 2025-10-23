ЕС включил в 19-й пакет санкций против России привязанный к рублю стейблкоин Шора
Европейский Союз включил санкции против стейблкоина A7A5, привязанного к российскому рублю, и его разработчика в 19-й пакет санкций против России. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.
A7A5 запустили в феврале 2025 года в Кыргызстане – одной из немногих стран, которые не поддержали санкции против РФ. Разработчиком токена является компания A7, что принадлежит молдавскому олигарху Илану Шору и российскому Промсвязьбанку.
Токен размещен на криптобирже Grinex, созданной бывшими сотрудниками подсанкционной Garantex.
По состоянию на конец сентября в обращении находилось более 41 млрд токенов A7A5 на сумму почти $500 млн, а суммарный объем транзакций составил $68 млрд.
По оценкам ЕС, этот стейблкоин активно использовался Россией для обхода санкций и финансирования полномасштабной войны в Украине.
Так, под санкции ЕС попал разработчик стейблкоина A7A5, киргизский эмитент этой криптовалюты и оператор платформы, на которой осуществляется торговля значительными объемами A7A5.
Ограничения предусматривают запрет компаниям из ЕС участвовать в трансакциях с A7A5.
- 6 октября Bloomberg писал, что Евросоюз готовит санкции против токена A7A5 молдавского банкира-беглеца Илана Шора.
