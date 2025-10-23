ЄС вніс у 19-й пакет санкцій проти Росії привʼязаний до рубля стейблкоїн Шора

Фото: Depositphotos

Європейський Союз вніс санкції проти стейблкоїна A7A5, прив’язаного до російського рубля, і його розробника у 19-й пакет санкцій проти Росії. Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС.

A7A5 запустили у лютому 2025 року в Киргизстані – одній із небагатьох країн, що не підтримали санкції проти РФ. Розробником токена є компанія A7, яка належить молдовському олігарху Ілану Шору та російському Промсвязьбанку.

Токен розміщено на криптобіржі Grinex, створеній колишніми співробітниками підсанкційної Garantex.

Станом на кінець вересня в обігу перебувало понад 41 млрд токенів A7A5 на суму майже $500 млн, а сумарний обсяг трансакцій склав $68 млрд.

За оцінками ЄС, цей стейблкоїн активно використовувався Росією для обходу санкцій і фінансування повномасштабної війни в Україні.

Так, під санкції ЄС потрапив розробник стейблкоїна A7A5, киргизький емітент цієї криптовалюти й оператор платформи, на якій здійснюється торгівля значними обсягами A7A5.

Обмеження передбачають заборону компаніям із ЄС брати участь у трансакціях з A7A5.