"Евробонды Януковича". В Минфине рассказали, когда ждать решение суда Великобритании

Верховный суд Соединенного Королевства решил снова отложить вынесение решения по делу российских еврооблигаций на $3 млрд также известных как "бонды Януковича". Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Английский суд сообщил Украине и России о том, что до вынесения решения по делу по еврооблигациям сначала рассмотрят апелляционную жалобу по другому делу – Пакистан Интернешнл Эйрлайн Корпорейшн против Таймс Тревел (Соединенное Королевство) Лтд (дело "Таймс Тревел").

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Апелляция по делу Таймс Тревел касается вопросов существования и сферы правоприменения доктрины принуждения "через законный акт" по английскому праву. Верховный Суд решил отложить вынесение решения по делу о так называемых российских еврооблигациях, поскольку аргумент защиты относительно принуждения является одной из линий защиты Украины против иска России.

"Верховный Суд считает, что его решение по делу Таймс Тревел, которым будут уточнены некоторые аспекты правовой доктрины принуждения, может иметь определенное влияние на то, как он будет действовать, когда придет время решать апелляцию по делу о российских еврооблигациях", — сообщает Минфин.

Суд разрешил Украине и России участвовать в деле Таймс Тревел, которое находится на стадии апелляционного рассмотрения в Верховном Суде. Слушания прошли 2−3 ноября. Украина и доверенное лицо, представляющее Россию, предоставили суду свои сжатые письменные и устные объяснения.

После завершения слушаний судьи сообщили, что вынесение решения по делу Таймс Тревел отложено на более позднюю дату. Маловероятно, что судьи вынесут решение до конца этого года, говорится в сообщении Минфина.

"Учитывая развитие событий, связанных с апелляцией по делу Таймс Тревел, существует большая вероятность того, что решение Верховного Суда по делу о российских еврооблигациях будет вынесено в определенный момент времени уже в 2021 году", — заявили в министерстве.

В 2013 году Россия купила у Украины облигации на $3 млрд при бывшем президенте Викторе Януковиче. Они имели полугодовой купонный период со ставкой 5% и подлежали погашению 20 декабря 2015 года.

В конце 2015-го Кабмин ввел мораторий на выплату этих $3 млрд, из-за чего в 2016 году Россия подала на Украину в Лондонский суд. Суд принял сторону РФ и постановил, что бонды должны быть погашены.

Украина подала апелляцию, в которой привела ряд аргументов, один из которых Апелляционный суд Англии посчитал весомым.

В сентябре 2018-го Апелляционный суд Англии отправил на новое рассмотрение дело по иску РФ о взыскании с Украины $3 млрд задолженности по "евробондам Януковича". Суд посчитал, что агрумент Украины о том, что бонды были выпущены под давлением России в обмен на неподписание соглашения об Ассоциации с ЕС, должен быть рассмотрен на всеобъемлющем судебном процессе. Россия обжаловала это решение суда.

Суд Лондона завершил слушания по делу о "бондах Януковича" в 2019 году. Тогда суд отложил вынесение решения на 2020 год.

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Наталия Софиенко

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