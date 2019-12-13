Суд Лондона завершил слушания по делу о "бондах Януковича"

С 9 по 12 декабря в Верховном Суде Соединенного Королевства длились слушания окончательной апелляции по заявлению России против Украины о "долге Януковича" на $3 млрд.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, суд отложил вынесение решения на 2020 год.

"По результатам слушания судьи сообщили, что вынесение решения откладывается на более позднюю дату. Результаты окончательной апелляции относительно заявления России о вынесении решения в порядке упрощенного производства будут объявлены после провозглашения Верховным Судом своего решения, что произойдет, вероятно, в 2020 году", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Минфине слушания длились четыре дня, "что свидетельствует о важности этого дела и его сложность с юридической точки зрения". "Команда юридических советников Украины представила сильные правовые аргументы и свою позицию перед почтенной коллегией в составе пяти судей Верховного Суда", - уточняют в министерстве.