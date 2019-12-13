Суд Лондона завершил слушания по делу о "бондах Януковича"

Четыре дня в Лондоне длились слушания по делу о "долге Януковича" перед Россией на $3 млрд
С 9 по 12 декабря в Верховном Суде Соединенного Королевства длились слушания окончательной апелляции по заявлению России против Украины о "долге Януковича" на $3 млрд.
Как сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, суд отложил вынесение решения на 2020 год.
"По результатам слушания судьи сообщили, что вынесение решения откладывается на более позднюю дату. Результаты окончательной апелляции относительно заявления России о вынесении решения в порядке упрощенного производства будут объявлены после провозглашения Верховным Судом своего решения, что произойдет, вероятно, в 2020 году", - говорится в сообщении.
Как отмечают в Минфине слушания длились четыре дня, "что свидетельствует о важности этого дела и его сложность с юридической точки зрения". "Команда юридических советников Украины представила сильные правовые аргументы и свою позицию перед почтенной коллегией в составе пяти судей Верховного Суда", - уточняют в министерстве.
- В 2013 году Россия купила у Украины облигации на $3 млрд при бывшем президенте Викторе Януковиче. Они имели полугодовой купонный период со ставкой 5% и подлежали погашению 20 декабря 2015 года.
- В конце 2015-го Кабинет министров ввел мораторий на выплату этих $3 млрд, из-за чего в 2016 году Россия подала на Украину в Лондонский суд. Суд принял сторону РФ и постановил, что бонды должны быть погашены.
- Украина подала апелляцию, в которой привела ряд аргументов, один из которых Апелляционный суд Англии посчитал весомым. В сентябре 2018-го он вынес решение, что аргумент о выпуске бондов под давлением России в попытке не допустить подписания Соглашения об Ассоциации с ЕС не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса. РФ обжаловала это решение. Рассмотрение дела ожидалось в конце июня 2019-го. В июне появилась информация о том, что Британский Верховный суд рассмотрит апелляцию России в конце года.