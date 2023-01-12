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Еврокомиссия поддерживает идею Эстонии начать изъятие российских активов

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2023, 16:20
Еврокомиссия поддерживает идею Эстонии начать изъятие российских активов - Фото
Еврокомиссия (фото – EC – Audiovisual Service)

Еврокомиссия поддерживает планы Эстонии, первой из европейских стран начавшей подготовку к конфискации арестованных российских активов. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.

Он подчеркнул, что Еврокомиссия не против, чтобы Эстония начала процедуру конфискации российских активов, не дожидаясь других стран Европейского союза.

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"Введение в ЕС уголовной ответственности за обход санкций ускорит процесс изъятия активов РФ, которые в дальнейшем будут направлены на восстановление Украины. Конечно, будет хорошо, если государства-члены ЕС будут делать шаги в этом направлении", – отметил он.

  • 2 декабря ЕК выдвинула предложение совершить обход санкций уголовным преступлением на всей территории Европейского союза.
  • По оценке Минфина РФ, Россия из-за санкций потеряла доступ примерно к половине своих валютных резервов – $300 млрд из $640 млрд. В Минюсте говорят, что у Украины есть "устное согласие" Запада на передачу ей этих $300 млрд.
  • Европейский Союз изучает возможность использования части замороженных активов для восстановления Украины.
Наталія Софієнко
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еврокомиссия эстония европейская комиссия российские активы
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