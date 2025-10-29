Европарламент хочет ограничить доступ к российским пропагандистским медиа в своей сети

Депутаты обсуждают запрет доступа к RT, Sputnik и другим санкционным ресурсам в IT-инфраструктуре

Европейский парламент рассматривает возможность блокировки доступа к российским медиа, в частности RT и Sputnik. Инициатива исходит от фракции Европейских консерваторов и реформаторов. Об этом сообщает издание Politico.

Вопрос о запрете российских пропагандистских веб-сайтов в парламентской сети поднял латвийский депутат Рихардс Колс на встрече лидеров политических групп 15 октября. Он призвал сделать недоступными в ІТ-инфраструктуре парламента сайты, находящиеся под санкциями ЕС.

"Это вопрос информационной безопасности, институционального единства и надежности позиции парламента против российской дезинформации", – заявил Колс в комментарии изданию Politico.

Инициатива предусматривает блокировку доступа к RT, Sputnik, ВГТРК, АНО ТВ Новости и другим российским ресурсам на всех устройствах и в сетях Европарламента.

Однако не все политические группы поддерживают эту инициативу. Несколько лидеров выразили обеспокоенность тем, что запрет может создать прецедент для блокировки веб-сайтов по причинам, не связанным с безопасностью.

"Ожидается, что решение будет предложено в ближайшее время", – сообщил Колс.