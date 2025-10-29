Європарламент хоче обмежити доступ до російських пропагандистських медіа у своїй мережі

Депутати обговорюють заборону доступу до RT, Sputnik та інших санкційних ресурсів у ІТ-інфраструктурі

Фото: EPA/Ronald Wittek

Європейський парламент вивчає можливість заблокувати доступ до російських медіа, зокрема RT та Sputnik. Ініціативу висунула фракція Європейських консерваторів та реформістів. Про це повідомляє видання Politico.

Питання про заборону російських пропагандистських вебсайтів у парламентській мережі порушив латвійський депутат Ріхардс Колс під час зустрічі лідерів політичних груп 15 жовтня. Він закликав зробити недоступними в ІТ-інфраструктурі парламенту сайти, що перебувають під санкціями ЄС.

"Це питання інформаційної безпеки, інституційної узгодженості та достовірності позиції парламенту проти російської дезінформації", – заявив Колс у коментарі виданню Politico.

Ініціатива передбачає блокування доступу до RT, Sputnik, ВГТРК, АНО ТВ Новости та інших російських ресурсів на всіх пристроях та в мережах Європарламенту.

Проте не всі політичні групи підтримують ініціативу. Кілька лідерів висловили стурбованість, що заборона може створити прецедент для блокування вебсайтів із причин, не пов'язаних із безпекою.

"Очікується, що рішення буде запропоновано найближчим часом", – повідомив Колс.