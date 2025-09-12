Финтех-компания NovaPay назначила нового генерального директора
Финтех-компания NovaPay, которая вместе с Новою поштою принадлежит к группе компаний Nova, назначила нового генерального директора. Им станет Игорь Сыроватко, который ранее работал в Универсал Банке и OLX, сообщила пресс-служба компании в пятницу.
Он заменит Андрея Кривошапко – его срок на должности заканчивается в октябре.
Сыроватко за 20 лет карьеры прошел путь от руководителя отделения банка до директора департамента. В OLX он руководил департаментом клиентского сервиса в Украине и Центральной Азии.
В NovaPay его задачей будет развитие финансовой компании, ориентированной на разные сегменты клиентов – от частных лиц до бизнеса, а также выведение клиентского сервиса "на международный уровень качества".
Сегодня NovaPay является лидером среди всех систем перевода средств, созданных небанковскими учреждениями. У компании более 800 000 клиентов.
- В конце июня 2025 года стало известно, что на Новій пошті начались массовые сокращения офисных работников, причем наибольшие изменения коснулись главного офиса.
- Совладелец компании Владимир Поперешнюк заявил, что переформатирование НП необходимо для будущего бизнеса, особенно с учетом планов выхода на международные рынки.
- В июле стало известно, что Нова пошта прощается с многолетним генеральным директором Александром Бульбой. С 2026 года в компании будет новый CEO.
