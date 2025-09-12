Финтех-компания NovaPay назначила нового генерального директора

Игорь Сыроватко заменит Андрея Кривошапко на должности CEO одной из крупнейших финансовых компаний Украины

Игорь Сыроватко (Фото: NovaPay)

Финтех-компания NovaPay, которая вместе с Новою поштою принадлежит к группе компаний Nova, назначила нового генерального директора. Им станет Игорь Сыроватко, который ранее работал в Универсал Банке и OLX, сообщила пресс-служба компании в пятницу.

Он заменит Андрея Кривошапко – его срок на должности заканчивается в октябре.

Сыроватко за 20 лет карьеры прошел путь от руководителя отделения банка до директора департамента. В OLX он руководил департаментом клиентского сервиса в Украине и Центральной Азии.

В NovaPay его задачей будет развитие финансовой компании, ориентированной на разные сегменты клиентов – от частных лиц до бизнеса, а также выведение клиентского сервиса "на международный уровень качества".

Сегодня NovaPay является лидером среди всех систем перевода средств, созданных небанковскими учреждениями. У компании более 800 000 клиентов.