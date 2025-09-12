Фінтех-компанія NovaPay призначила нового генерального директора
Фінтех-компанія NovaPay, яка разом з Новою поштою належить до групи компаній Nova, призначила нового генерального директора. Ним стане Ігор Сироватко, який раніше працював в Універсал Банку та OLX, повідомила пресслужба компанії в п'ятницю.
Він замінить Андрія Кривошапка – його термін на посаді закінчується в жовтні.
Сироватко за 20 років кар'єри пройшов шлях від керівника відділення банку до директора департаменту. В OLX він керував департаментом клієнтського сервісу в Україні та Центральній Азії.
У NovaPay його завданням буде розвиток фінансової компанії, орієнтований на різні сегменти клієнтів – від приватних осіб до бізнесу, а також виведення клієнтського сервісу "на міжнародний рівень якості".
Сьогодні NovaPay є лідером серед усіх систем переказу коштів, створених небанківськими установами. Компанія має понад 800 000 клієнтів.
- Наприкінці червня 2025 року стало відомо, що на Новій пошті почалися масові скорочення офісних працівників, причому найбільші зміни торкнулися головного офісу.
- Співвласник компанії Володимир Поперешнюк заявив, що переформатування НП необхідне для майбутнього бізнесу, особливо з урахуванням планів виходу на міжнародні ринки.
- У липні стало відомо, що Нова пошта прощається з багаторічним генеральним директором Олександром Бульбою. З 2026 року в компанії буде новий CEO.
