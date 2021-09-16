Госбюджет-2022. Каким будет прожиточный минимум

Прожиточный минимум в 2022 году вырастет дважды - в июле и декабре. Соответствующие цифры заложили в проекте государственного бюджета на следующий год.

Согласно законопроекту, планируется установить в 2022 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января – 2393 грн, с 1 июля – 2508 грн, с 1 декабря – 2589 грн.

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Для основных социальных и демографических групп населения этот показатель будет составлять:

детей в возрасте до 6 лет: с 1 января – 2100 грн, с 1 июля – 2201 грн, с 1 декабря – 2272 грн;

детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января – 2618 грн, с 1 июля – 2744 грн, с 1 декабря – 2833 грн;

трудоспособных лиц: с 1 января – 2481 грн, с 1 июля – 2600 грн, с 1 декабря – 2684 грн;

лиц, утративших трудоспособность: с 1 января – 1934 грн, с 1 июля – 2027 грн, с 1 декабря – 2093 грн.

Правительство одобрило законопроект и вместе с соответствующими материалами подало его на рассмотрение Верховной рады.

В Украине прожиточный минимум с 1 июля 2021 года составляет для трудоспособных украинцев — 2 379 грн; для детей до 6 лет — 2013 грн; для детей от 6 до 18 лет — 2 510 грн; для граждан, утративших трудоспособность — 1 854 грн. 26 марта в Минсоцполитики сообщили, что планируют увеличивать прожиточный минимум. В 2022 году прожиточный минимум хотят поднять на 14%, в 2023 году – на 15%, в 2024 – на 25%.

2 июня Верховная рада поддержала в первом чтении проект закона, которым предусмотрено установить в Украине единый прожиточный минимум, привязанный к 40% средней зарплаты по стране.

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Наталия Софиенко

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