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Госбюджет-2022. Каким будет прожиточный минимум

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2021, 10:58
Госбюджет-2022. Каким будет прожиточный минимум - Фото
Фото: depositphotos.com

Прожиточный минимум в 2022 году вырастет дважды -  в июле и декабре. Соответствующие цифры заложили в проекте государственного бюджета на следующий год. 

Согласно законопроекту, планируется установить в 2022 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января – 2393 грн, с 1 июля – 2508 грн, с 1 декабря – 2589 грн.

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Для основных социальных и демографических групп населения этот показатель будет составлять:

детей в возрасте до 6 лет: с 1 января – 2100 грн, с 1 июля – 2201 грн, с 1 декабря – 2272 грн;

детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января – 2618 грн, с 1 июля – 2744 грн, с 1 декабря – 2833 грн;

трудоспособных лиц: с 1 января – 2481 грн, с 1 июля – 2600 грн, с 1 декабря – 2684 грн;

лиц, утративших трудоспособность: с 1 января – 1934 грн, с 1 июля – 2027 грн, с 1 декабря – 2093 грн.

Правительство одобрило законопроект и вместе с соответствующими материалами подало его на рассмотрение Верховной рады.

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Наталия Софиенко
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