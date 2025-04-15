Государство впервые компенсировало расходы для ФОП с инвалидностью на рабочее место

Ветеран из Киевской области стал первым ФОП, получившим компенсацию от государства на обустройство рабочего места

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Государственная служба занятости выплатила первую компенсацию на обустройство рабочего места для человека с инвалидностью первой и второй групп в статусе физического лица-предпринимателя (ФОП). Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

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Отмечается, что первым этой возможностью воспользовался предприниматель из города Сквира Белоцерковского района Киевской области Сергей Кривуша. У него инвалидность второй группы и статус участника боевых действий.

За деньги, поступившие из Фонда соцстрахования в случае безработицы, он закупил оргтехнику со специальным программным обеспечением и источник бесперебойного питания.

В Минэкономики отметили, что Кривуша стал предпринимателем при поддержке Службы занятости всего полгода назад.

"Пришел в местный офис узнать возможности, зарегистрировался как ФЛП и получил ветеранский грант по программе "Собственное Дело" на 500 000 грн. Закупил оборудование для установки солнечных панелей. С помощью Службы занятости нанял еще двух ветеранов и уже имеет два первых заказа", – рассказали в Минэкономики.

Раньше деньги на обустройство рабочего места для человека с инвалидностью могли получать только работодатели для своих работников, но правительство расширило программу компенсаций также на самозанятых и ФОП.