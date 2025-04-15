Держава вперше компенсувала витрати для ФОП з інвалідністю на робоче місце

Ветеран із Київщини став першим ФОПом, що отримав компенсацію від держави на облаштування робочого місця

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Державна служба зайнятості виплатила першу компенсацію на облаштування робочого місця для людини з інвалідністю першої та другої груп у статусі фізичної особи-підприємця (ФОП). Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що першим цією можливістю скористався підприємець з міста Сквира Білоцерківського району Київської області Сергій Кривуша. Він має інвалідність другої групи та статус учасника бойових дій.

За гроші, які надійшли з Фонду соцстрахування на випадок безробіття, він закупив оргтехніку зі спеціальним програмним забезпеченням та джерело безперебійного живлення.

У Мінекономіки зазначили, що Кривуша став підприємцем за підтримки Служби зайнятості лише пів року тому.

"Прийшов у місцевий офіс дізнатися про можливості, зареєструвався як ФОП та отримав ветеранський грант за програмою "Власна Справа" на 500 000 грн. Закупив обладнання для встановлення сонячних панелей. За допомогою Служби зайнятості винайняв ще двох ветеранів та вже має два перших замовлення", – розповіли у Мінекономіки.

Раніше гроші на облаштування робочого місця для людини з інвалідністю могли отримувати лише роботодавці для своїх працівників, але уряд розширив програму компенсацій також і на самозайнятих та ФОПів.