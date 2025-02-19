Индекс украинских акций упал после критики Трампом Зеленского

Индекс WIG-Ukraine упал на 8% и снова оказался на уровне ниже довоенного

Фото: Depositphotos

Индекс украинских акций WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже (WSE) утром в среду, 19 февраля, упал на 8,07% из-за новостей о критике президентом США Дональдом Трампом президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

В последние дни индекс украинских акций поднялся выше довоенного уровня на фоне оптимизма по поводу начала мирных переговоров, но в среду упал до 558,30 пункта.

Согласно данным WSE, курс акций Milkiland снизился на 6,13%, агрохолдингов "Агротон" и "ИМК" с землями у линии фронта – на 10,86% и 5,42%, KSG-Agro – на 8,46%, крупнейшего в стране производителя сахара "Астарты" – на 5,05%.

Акции компании Coal Energy с остановленными из-за войны шахтами, которые в последние дни дорожали больше, также потеряли в цене 5%.

Кроме того, на 11,07% обвалился курс акций крупнейшего украинского производителя масла "Кернел", не входящих в состав индекса из-за малой free-float.

Акции агрохолдинга МХП на Лондонской фондовой бирже с начала дня среды подешевели на 3,13%, в то время как акции горнорудной компании Ferrexpo – на 3,44%.

Индекс WIG-Ukraine в первый день полномасштабной войны 24 февраля 2022 года провалился с 574,37 пункта до 361,98 пункта, а в мае 2024 года опустился ниже 200 пунктов.