Індекс українських акцій впав після критики Трампом Зеленського
Індекс українських акцій WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі (WSE) зранку у середу, 19 лютого, впав на 8,07% через новини про критику президентом США Дональдом Трампом президента України Володимира Зеленського. Про це пише Інтерфакс-Україна.
Впродовж останніх днів індекс українських акцій піднявся вище довоєнного рівня на тлі оптимізму щодо початку мирних переговорів, але у середу впав до 558,30 пункту.
Згідно з даними WSE, курс акцій Milkiland знизився на 6,13%, агрохолдингів "Агротон" та "ІМК" із землями біля лінії фронту – на 10,86% і 5,42%, KSG-Agro – на 8,46%, найбільшого в країні виробника цукру "Астарти" – на 5,05%.
Акції компанії Coal Energy із зупиненими через війну шахтами, які останніми днями дорожчали найбільше, також втратили в ціні 5%.
Крім того, на 11,07% обвалився курс акцій найбільшого українського виробника олії "Кернел", які не входять до складу індексу через малу free-float.
Акції агрохолдингу МХП на Лондонській фондовій біржі з початку дня середи подешевшали на 3,13%, тоді як акції гірничорудної компанії Ferrexpo – на 3,44%.
Індекс WIG-Ukraine в перший день повномасштабної війни 24 лютого 2022 року провалився з 574,37 пункту до 361,98 пункту, а в травні 2024 року опустився нижче 200 пунктів.
- 16 лютого повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа планує досягти припинення вогню у російсько-українській війні до 20 квітня.
- 17 лютого Bloomberg писав, що акції німецького виробника Rheinmetall зросли на понад 11% на фоні обговорення європейськими чиновниками нового пакета для збільшення витрат на оборону та підтримку України.