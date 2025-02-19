Індекс українських акцій впав після критики Трампом Зеленського

Індекс WIG-Ukraine впав на 8% і знову опинився на рівні, нижче довоєнного

Фото: Depositphotos

Індекс українських акцій WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі (WSE) зранку у середу, 19 лютого, впав на 8,07% через новини про критику президентом США Дональдом Трампом президента України Володимира Зеленського. Про це пише Інтерфакс-Україна.

Впродовж останніх днів індекс українських акцій піднявся вище довоєнного рівня на тлі оптимізму щодо початку мирних переговорів, але у середу впав до 558,30 пункту.

Згідно з даними WSE, курс акцій Milkiland знизився на 6,13%, агрохолдингів "Агротон" та "ІМК" із землями біля лінії фронту – на 10,86% і 5,42%, KSG-Agro – на 8,46%, найбільшого в країні виробника цукру "Астарти" – на 5,05%.

Акції компанії Coal Energy із зупиненими через війну шахтами, які останніми днями дорожчали найбільше, також втратили в ціні 5%.

Крім того, на 11,07% обвалився курс акцій найбільшого українського виробника олії "Кернел", які не входять до складу індексу через малу free-float.

Акції агрохолдингу МХП на Лондонській фондовій біржі з початку дня середи подешевшали на 3,13%, тоді як акції гірничорудної компанії Ferrexpo – на 3,44%.

Індекс WIG-Ukraine в перший день повномасштабної війни 24 лютого 2022 року провалився з 574,37 пункту до 361,98 пункту, а в травні 2024 року опустився нижче 200 пунктів.