Из-за чего торговцы горючим, алкоголем и табаком могут потерять лицензию в 2025 году

С 1 января неуплата розничным торговцем авансового взноса может привести к потере лицензии

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Закон 4015-IX О внесении изменений в Налоговый кодекс, вступивший в силу 1 декабря 2024 года, дополнил положения Закона О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья, жидкостей, электронных сигарет и топлива.

Так, с 1 января 2025 года неуплата предприятием, получившим лицензию на право розничной торговли горючим, авансового взноса по налогу на прибыль предприятий за налоговый (отчетный) период или авансового взноса по налогу на доходы физических лиц за налоговый (отчетный) период (уплачиваются в бюджет до 20 числа месяца, следующего за каждым календарным кварталом (до 20 апреля, до 20 июля и до 20 октября) может являться основанием для прекращения действия соответствующей лицензии. За четвертый календарный квартал авансовый платеж не рассчитывается и не уплачивается.

Об этом рассказал LIGA.net управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курящий и Партнеры" Никита Муренко.

Также в период, начиная с даты вступления в силу Закона 4015-IX, для виноградных вин и другой винодельческой продукции применяется увеличенный на 50% размер минимальных оптовых и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков.

Информацию о размере минимальных оптовых и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков должна обнародовать на своем официальном сайте Налоговая служба.

Авансовый взнос по налогу на прибыль также, согласно Закону 4015-IX, должны осуществлять предприятия, занимающиеся торговлей валютными ценностями в наличной форме.