Через що торговці пальним, алкоголем і тютюном можуть втратити ліцензію у 2025 році – юрист

З 1 січня несплата роздрібним торговцем авансового внеску може призвести до втрати ліцензії

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Закон 4015-IX Про внесення змін до Податкового кодексу, який набрав чинності 1 грудня 2024 року, доповнив положення Закону Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального.

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Так, із 1 січня 2025 року несплата суб’єктом господарювання, що отримав ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, авансового внеску з податку на прибуток підприємств за податковий (звітний) період або авансового внеску з податку на доходи фізичних осіб за податковий (звітний) період (сплачуються до бюджету до 20 числа місяця, наступного за кожним календарним кварталом (до 20 квітня, до 20 липня і до 20 жовтня) може бути підставою для припинення дії відповідної ліцензії. За четвертий календарний квартал авансовий платіж не розраховується та не сплачується.

Про це розповів LIGA.net керівний партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери" Нікіта Муренко.

Також у період, починаючи з дати набрання чинності Закону 4015-IX, для виноградних вин та іншої виноробної продукції застосовується збільшений на 50% розмір мінімальних гуртових і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв.

Інформацію про розмір мінімальних гуртових і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв має оприлюднювати на своєму офіційному вебсайті Податкова служба.

Авансовий внесок з податку на прибуток також, згідно з Законом 4015-IX, мають здійснювати підприємства, що займаються торгівлею валютними цінностями у готівковій формі.