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JPMorgan спрогнозировал рекордный рост цены на золото в 2024 году

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27.07.2023, 10:29
JPMorgan спрогнозировал рекордный рост цены на золото в 2024 году - Фото
Фото: EPA

Цены на золото в мире в 2024 году могут вырасти из-за изменений политики Федеральной резервной системы США, считают аналитики JPMorgan. Стоимость унции золота приблизится к рекордной отметке $2175, пишет Bloomberg.

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"Мы сейчас находимся в очень выгодном положении, и считаем, что долгосрочное вложение средств в золото и серебро – это то, что выступает в качестве диверсификации и будет показывать хорошие результаты в течение следующих 12-18 месяцев", – отметил исполнительный директор отдела глобальных исследований сырьевых товаров банка JPMorgan Грег Ширер.

В прогноз на будущий год заложены риски мягкой рецессии в США, которая, ожидают в банке, наступит до начала смягчения монетарной политики ФРС.

Золото подорожало примерно на 15% за последний год. В начале мая цена золота приблизилась к своему рекордному максимуму в $2075,47 за унцию, установленному в 2020 году.

По словам Ширера, золото и серебро "совершенно не зависят" от того, как будет развиваться экономика Cоединенных Штатов. Основным фактором ценообразования продолжат быть закупки золота центральными банками по всему миру. 

26 июля Федеральная резервная система США повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов до самого высокого уровня с 2001 года – 5,25-5,5% годовых. 

Вера Касиян
JPMorganцена на золото
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