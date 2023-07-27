JPMorgan спрогнозував рекордний ріст ціни на золото у 2024 році

Ціни на золото у світі у 2024 році можуть зрости через зміни політики Федеральної резервної системи США, вважають аналітики JPMorgan. Вартість унції золота наблизиться до рекордної позначки $2175, пише Bloomberg.

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"Ми зараз перебуваємо у дуже вигідному становищі та вважаємо, що довгострокове вкладення коштів у золото і срібло – це те, що виступає як диверсифікація і буде показувати хороші результати протягом наступних 12-18 місяців", – зазначив виконавчий директор відділу глобальних досліджень сировинних товарів банку JPMorgan Грег Ширер.

У прогноз на майбутній рік закладено ризики м'якої рецесії у США, яка, як очікують у банку, настане до початку пом'якшення монетарної політики ФРС.

Золото подорожчало приблизно на 15% за останній рік. На початку травня ціна золота наблизилася до свого рекордного максимуму $2075,47 за унцію, встановленого у 2020 році.

За словами Ширера, золото та срібло "зовсім не залежать" від того, як розвиватиметься економіка Сполучених Штатів. Основним чинником ціноутворення продовжать бути закупівлі золота центральними банками по всьому світу.

26 липня Федеральна резервна система США підвищила відсоткову ставку за федеральними кредитними засобами (federal funds rate) на 25 базисних пунктів до найвищого рівня з 2001 року – 5,25-5,5% річних.