Кабмин ждет дату миссии МВФ в ближайшие дни

Кабинет министров ожидает объявления даты приезда миссии Международного валютного фонда в ближайшие дни. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью Украинской правде.

"Фактически с МВФ ожидаем в ближайшие дни объявления того, как мы движемся, объявления даты миссии и, соответственно, продолжения работы. Это, конечно, поможет нам в привлечении так называемых коротких заимствований до момента получения основной суммы кредита", – сказал он.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Читайте также: Цыганские торги с МВФ не пройдут. Не выполняем обязательства, денег не дадут

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.