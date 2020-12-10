Кабмин ждет дату миссии МВФ в ближайшие дни
10.12.2020, 12:46
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)
Кабинет министров ожидает объявления даты приезда миссии Международного валютного фонда в ближайшие дни. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью Украинской правде.
"Фактически с МВФ ожидаем в ближайшие дни объявления того, как мы движемся, объявления даты миссии и, соответственно, продолжения работы. Это, конечно, поможет нам в привлечении так называемых коротких заимствований до момента получения основной суммы кредита", – сказал он.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости
Читайте также: Цыганские торги с МВФ не пройдут. Не выполняем обязательства, денег не дадут
- 4 ноября 2020 года министр финансов заявил, что из-за решения КСУ Украина может недополучить от МВФ два транша по $700 млн в этом году и еще $1,5 млрд в следующем году.
- 18 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнила все требования МВФ. Тогда же директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что для пересмотра программы необходимо полное согласие касательно действий.
- 23 ноября советник главы Офиса президента Тимофей Милованов заявил, что Украина в этом году не получит транш МВФ.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВакансииБольше вакансий
Менеджер по роботі з внутрішніми клієнтами
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
New business manager / New business directorРазместить вакансию
Киев • Ketchup Loyalty Eastern Europe
Последние новости
Комментарии