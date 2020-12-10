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Кабмин ждет дату миссии МВФ в ближайшие дни

10.12.2020, 12:46
Кабмин ждет дату миссии МВФ в ближайшие дни - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Кабинет министров ожидает объявления даты приезда миссии Международного валютного фонда в ближайшие дни. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью Украинской правде.

"Фактически с МВФ ожидаем в ближайшие дни объявления того, как мы движемся, объявления даты миссии и, соответственно, продолжения работы. Это, конечно, поможет нам в привлечении так называемых коротких заимствований до момента получения основной суммы кредита", – сказал он.

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Наталия Софиенко
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Денис Шмыгаль миссия мвф

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