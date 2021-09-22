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Кабмин создал Национальный фонд инвестиций и хочет разместить акций на 100 млн грн

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2021, 15:59
Кабмин создал Национальный фонд инвестиций и хочет разместить акций на 100 млн грн - Фото
Фото: depositphotos.com

Кабинет министров начинает создание акционерного общества Национальный фонд инвестиций. Об этом по итогам заседания правительства сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Это позволит провести размещение акций общества на 100 млн грн.

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"Создание такого фонда инвестиций – это очередной шаг к улучшению инвестиционного имиджа нашего государства", – сказал Шмыгаль.

По его словам, фонд поможет привлечь новых инвесторов в экономику и даст возможность реализовать важные для Украины проекты, – добавил он.

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Наталия Софиенко
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