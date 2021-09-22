Кабмин создал Национальный фонд инвестиций и хочет разместить акций на 100 млн грн

Кабинет министров начинает создание акционерного общества Национальный фонд инвестиций. Об этом по итогам заседания правительства сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Это позволит провести размещение акций общества на 100 млн грн.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

"Создание такого фонда инвестиций – это очередной шаг к улучшению инвестиционного имиджа нашего государства", – сказал Шмыгаль.

По его словам, фонд поможет привлечь новых инвесторов в экономику и даст возможность реализовать важные для Украины проекты, – добавил он.

LIGA360 будет информировать вас автоматически. Настройте Smart-сигналы, чтобы отслеживать упоминания о законодательных изменениях, налоговых задолженностях контрагентов, а также упоминания о бренде вашей компании и персонах. Закажите тестовый доступ. Не успеваете за изменениями?будет информировать вас автоматически. Настройте Smart-сигналы, чтобы отслеживать упоминания о законодательных изменениях, налоговых задолженностях контрагентов, а также упоминания о бренде вашей компании и персонах.

19 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров создать национальный фонд инвестиций. 2 апреля Кабинет министров принял постановление о создании государственной компании Национальный фонд инвестиций Украины. Задача новой государственной компании – создание совместных инвестиционных проектов с суверенными фондами ОАЭ, Катара и других стран.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.