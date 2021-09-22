Кабмин создал Национальный фонд инвестиций и хочет разместить акций на 100 млн грн
22.09.2021, 15:59
Фото: depositphotos.com
Кабинет министров начинает создание акционерного общества Национальный фонд инвестиций. Об этом по итогам заседания правительства сообщил премьер Денис Шмыгаль.
Это позволит провести размещение акций общества на 100 млн грн.
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"Создание такого фонда инвестиций – это очередной шаг к улучшению инвестиционного имиджа нашего государства", – сказал Шмыгаль.
По его словам, фонд поможет привлечь новых инвесторов в экономику и даст возможность реализовать важные для Украины проекты, – добавил он.
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- 19 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров создать национальный фонд инвестиций. 2 апреля Кабинет министров принял постановление о создании государственной компании Национальный фонд инвестиций Украины. Задача новой государственной компании – создание совместных инвестиционных проектов с суверенными фондами ОАЭ, Катара и других стран.
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