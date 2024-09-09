Кабмин упростил получение компенсаций военным по поднаему жилья

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Кабинет министров утвердил нормы, согласно которым при получении компенсации за поднаем жилья военнослужащим больше не нужно будет предоставлять информацию из Государственного реестра прав на недвижимое имущество. Об этом сообщило Министерство обороны.

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Кроме того, из перечня документов для представления рапорта на выплату такой компенсации исключены копии справок о регистрации места жительства.

"Теперь оформить денежную компенсацию за поднаем жилья станет проще, а воспользоваться этим правом сможет большее количество защитников", – подчеркнула заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

В то же время обязанность собирать отдельные документы переведена с военнослужащих на их командиров.

Также изменения регулируют вопрос выплаты денежной компенсации в случае разрушения или повреждения жилья военнослужащих в результате ведения боевых действий.

Соответствующие нормы устанавливаются постановлением Кабинета министров №1019 от 3 сентября 2024 года.

В то же время интересы государства защищены от злоупотреблений. Так, в случае, если выплаты производились вследствие введения военного руководства в заблуждение, установлен механизм их возврата в бюджет. Лицу предоставляется время для добровольного возмещения средств, а в случае несогласия – спор будет разрешаться в суде.