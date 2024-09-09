Кабмін спростив отримання компенсацій військовим за піднайом житла

Зменшили кількість довідок для компенсації за піднайом житла військовими

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Кабінет міністрів затвердив норми, згідно з якими для отримання компенсації за піднайом житла військовослужбовцям більше не потрібно буде надавати інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Про це повідомило Міністерство оборони.

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Крім того, з переліку документів для подання рапорту на виплату такої компенсації виключені копії довідок про реєстрацію місця проживання.

"Тепер оформити грошову компенсацію за піднайом житла стане простіше, а скористатися цим правом зможе більша кількість захисників", – наголосила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.

Водночас обов’язок збирати окремі документи перекладено з військовослужбовців на їхніх командирів.

Також зміни врегульовують питання виплати грошової компенсації у випадку руйнування або пошкодження житла військовослужбовців внаслідок ведення бойових дiй.

Відповідні норми встановлюються постановою Кабінету міністрів №1019 від 3 вересня 2024 року.

Водночас інтереси держави захищено від зловживань. Так, у разі, якщо виплати здійснювалися внаслідок введення військового керівництва в оману, встановлено механізм їхнього повернення до бюджету. Особі надається час для добровільного відшкодування коштів, а у разі незгоди – спір вирішуватиметься в суді.