Кабмин уволил четырех заместителей министра экономики

Кабинет министров уволил четырех заместителей министра экономики Украины. Соответствующие кадровые решения от 5 ноября обнародованы на Правительственном портале.

Два заместителя министра - Владимир Гринюк и Светлана Глущенко были уволены по собственному желанию.

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Еще двоих уволили согласно четвертому абзацу второй части статьи 9 Закона Украины "О центральных органах исполнительной власти" – Кристину Голубицкую и Михаила Льва.

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Наталия Софиенко

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