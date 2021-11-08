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Кабмин уволил четырех заместителей министра экономики

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2021, 14:59
Кабмин уволил четырех заместителей министра экономики - Фото
Кабинет министров (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Кабинет министров уволил четырех заместителей министра экономики Украины. Соответствующие кадровые решения от 5 ноября обнародованы на Правительственном портале.

Два заместителя министра - Владимир Гринюк и Светлана Глущенко были уволены по собственному желанию. 

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Еще двоих уволили согласно четвертому абзацу второй части статьи 9 Закона Украины "О центральных органах исполнительной власти" – Кристину Голубицкую и Михаила Льва.

Читайте: Разбор| Почему Зеленский трясет Кабмин и кто стоит за новыми министрами. Спойлер: не только Ермак

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Наталия Софиенко
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кабмин увольнение минэкономики
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