Кабмин уволил четырех заместителей министра экономики
08.11.2021, 14:59
Кабинет министров (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
Кабинет министров уволил четырех заместителей министра экономики Украины. Соответствующие кадровые решения от 5 ноября обнародованы на Правительственном портале.
Два заместителя министра - Владимир Гринюк и Светлана Глущенко были уволены по собственному желанию.
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Еще двоих уволили согласно четвертому абзацу второй части статьи 9 Закона Украины "О центральных органах исполнительной власти" – Кристину Голубицкую и Михаила Льва.
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- 3 ноября Верховная Рада отправила в отставку первого вице-премьера и министра экономики Алексея Любченко.
- 4 ноября 2021 года Верховная Рада назначила Юлию Свириденко министром экономики вместо Алексея Любченко.
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