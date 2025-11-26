Комитет Гетманцева предложил через два месяца идентифицировать и закрыть все нелегальные АЗС
Комитет Верховной Рады по вопросам финансов утвердил решение о выводе рынка топлива из тени. Об этом сообщил глава финансового комитета Даниил Гетманцев.
В последние годы рынок топлива демонстрирует рост налоговых поступлений и эффективную деалкоголизацию. Однако остается ряд системных проблем: заниженная заработная плата в части сетей АЗС, неравномерная уплата налогов и массовое функционирование нелегальных заправок.
Гетманцев подчеркнул, что ситуация с нелегальными АЗС критическая. Из проверенных его помощниками нелегальных заправок закрыты лишь несколько, часть продолжает работать даже после проверок. В ряде областей правоохранительные органы фактически не показали результатов.
Комитет призвал Государственную налоговую службу, Бюро экономических расследований и Национальную полицию:
- провести полный аудит и выявить все нелегальные АЗС;
- обеспечить перевод нелегальных АЗС в легальную деятельность или их полное закрытие в случае отказа;
- контролировать соблюдение минимальной заработной платы всеми сетями АЗС и выдачу фискальных чеков;
- ежемесячно публиковать данные об уплате налогов с одного литра топлива и уровне заработной платы в каждой сети.
Кабинет министров должен до 1 февраля 2026 года составить полный перечень нелегальных АЗС и обеспечить конкретные результаты по каждой из них.
- 12 ноября Даниил Гетманцев заявил, что по состоянию на май 2025 года в Украине работало более 400 нелегальных автозаправочных станций.
