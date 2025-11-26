Комітет Гетманцева запропонував за два місяці ідентифікувати й закрити усі нелегальні АЗС

Кабмін має створити повний перелік нелегальних заправок та забезпечити їх легалізацію або закриття протягом двох місяців

Фото: Валентина Поліщук

Комітет Верховної Ради з питань фінансів затвердив рішення щодо детінізації ринку пального. Про це повідомив голова фінкомітету Данило Гетманцев.

За останні роки ринок пального демонструє зростання сплати податків та ефективну детінізацію. Однак залишається низка системних проблем: занижені зарплати в частині мереж АЗС, нерівномірна сплата податків та масове функціонування нелегальних заправок.

Гетманцев наголосив, що ситуація з нелегальними АЗС критична. З перевірених його помічниками нелегальних заправок закрито лише кілька, частина продовжує працювати навіть після перевірок. У низці областей правоохоронні органи фактично не показали результатів.

Комітет закликав Державну податкову службу, БЕБ та Нацполіцію:

провести повний аудит і встановити всі нелегальні АЗС;

забезпечити переведення нелегальних АЗС у легальну діяльність або їх повне закриття у разі відмови;

контролювати дотримання мінімальних зарплат всіма мережами АЗС та видачу фіскальних чеків;

щомісяця публікувати дані про сплату податків на один літр пального та рівень зарплат у кожній мережі.

Кабінет міністрів має до 1 лютого 2026 року сформувати повний перелік нелегальних АЗС та забезпечити конкретні результати по кожній із них.