Контракт с Трампом поднял цену акций Boeing на 6,4% и обрушил Lockheed Martin на 6,25%

Если Boeing уложится в определенные контрактом сроки, это может поднять акции компании. Последние годы стоимость акций падала

F-22 Raptor (Фото: depositphotos.com)

21 марта президент США Дональд Трамп объявил, что компания Boeing (NYSE:BA) получила контракт с ВВС США стоимостью $20 млрд на истребитель следующего поколения Air Dominance (NGAD).

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Сразу после этого объявления акции компании Boeing выросли более чем на 5%. К концу дня – на 6,4%.

Акции компании Lockheed Martin (NYSE:LMT), которая была основным конкурентом Boeing в объявленном два года назад конкурсе на разработку реактивного самолета следующего поколения, который может летать в тандеме с дронами, упали более чем на 4%. К концу дня – на 6,25%.

Разработке Boeing уже присвоен индекс. Самолет будет называться F-47. Такое название аналитики сразу ассоциировали с Трампом, поскольку он является 47-м президентом США.

"F-47 будет самым совершенным, мощным и самым смертоносным самолетом, который когда-либо создавался", — заявил Трамп.

Он отметил, что экспериментальная версия самолета тайно летала почти пять лет, и выразил уверенность в ее возможностях.

F-47 потенциально должен заменить F-22 Raptor компании Lockheed Martin. Как выглядит F-47, какие его возможности и характеристики — пока неизвестно.

Для Boeing это соглашение является значительной победой, поскольку компания столкнулась с проблемами как в своей коммерческой, так и в оборонной деятельности, и стоимость ее акций стремительно падала.

Следствием проблем в коммерческих и оборонных подразделениях компании, а также почти двухмесячной забастовки рабочих стало то, что концерн завершил 2024 год с убытком $11,83 млрд.

При условии что Boeing уложится в определенные контрактом сроки, акции компании могут значительно возрасти. Потенциальные контракты на F-47 измеряются в сотнях миллиардов долларов.

В прошлом Трамп и Илон Маск критиковали Boeing за затягивание с созданием нового самолета Air Force One.

Стоимость одной акции Boeing по состоянию на вечер 21 марта составила 168,36 евро. Самая высокая цена на акции Boeing была зафиксирована 1 марта 2019 года – 389,25 евро за акцию.

Стоимость одной акции Lockheed Martin по состоянию на вечер 21 марта составила 401,71 евро. Самая высокая цена на акции Lockheed Martin была зафиксирована 18 октября 2024 года – 562,10 евро за акцию.