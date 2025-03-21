Контракт з Трампом підвищив вартість акцій Boeing на 6,4% і обвалив акції Lockheed Martin на 6,25%

Якщо Boeing вкладеться у визначені контрактом терміни – це може підняти акції компанії ще більше. Останні роки вартість акцій падала через невиконання компанією своїх зобов’язань

F-22 Raptor (Фото: depositphotos.com)

21 березня президент США Дональд Трамп оголосив, що компанія Boeing (NYSE:BA) отримала контракт з ВПС США вартістю $20 млрд на винищувач наступного покоління Air Dominance (NGAD).

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Одразу після цього оголошення акції компанії Boeing зросли більше ніж на 5%. До кінця дня – на 6,4%.

Натомість акції компанії Lockheed Martin (NYSE:LMT), яка була основним конкурентом Boeing в оголошеному два роки тому конкурсі на розробку реактивного літака наступного покоління, який може літати в тандемі з дронами, впали більш ніж на 4%. До кінця дня – на 6,25%.

Розробці Boeing уже наданий індекс. Літак називатиметься F-47. Таку назву аналітики одразу асоціювали з Трампом, оскільки він є 47-м президентом США.

"F-47 буде найдосконалішим, найпотужнішим і найсмертоноснішим літаком, який будь-коли створювався", — заявив Трамп.

Він зазначив, що експериментальна версія літака таємно літала майже п'ять років, і висловив впевненість у її можливостях.

F-47 потенційно має замінити F-22 Raptor компанії Lockheed Martin. Як саме виглядає F-47, які його можливості та характеристики — наразі невідомо.

Для Boeing ця угода є значною перемогою, оскільки компанія зіткнулася з проблемами як у своїй комерційній, так і в оборонній діяльності, та вартість її акцій стрімко падала.

Наслідком проблем у комерційних та оборонних підрозділах компанії та майже двомісячного страйку робітників стало те, що концерн завершив 2024 рік зі збитком $11,83 млрд.

За умови що Boeing вкладеться у визначені контрактом терміни, акції компанії можуть значно зрости. Потенційні контракти на F-47 вимірюються у сотнях мільярдів доларів.

У минулому Трамп та Ілон Маск критикували Boeing за затягування зі створенням нового літака Air Force One.

Вартість однієї акції Boeing станом на вечір 21 березня склала 168,36 євро. Найвища ціна на акції Boeing була зафіксована 1 березня 2019 року – 389,25 євро за акцію.

Вартість однієї акції Lockheed Martin станом на вечір 21 березня склала 401,71 євро. Найвища ціна на акції Lockheed Martin була зафіксована 18 жовтня 2024 року – 562,10 євро за акцію.