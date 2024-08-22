Корея профинансирует закупку 20 поездов Hyundai для Украины. Рада ратифицировала договор

Стоимость программы по расширению парка поездов Укрзалізниці составит около $450 млн

Фото: Укрзалізниця

Верховная Рада в среду, 21 августа, ратифицировала рамочное соглашение между правительством Украины и Кореи о кредитах на сумму $2,1 млрд для восстановления и развития экономики. Из этих денег планируется профинансировать программу по расширению подвижного состава Укрзалізниці. Об этом сообщает УЗ.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Программа закупки 20 электропоездов класса "Интерсити+" от производителя Hyundai уже получила одобрительную оценку от экспертов, привлеченных корейским Фондом экономического развития и сотрудничества.

"Это дополнительная возможность для путешествий 6 млн пассажиров в год, что закроет сегодняшнюю потребность в дневном скоростном движении", – отметил председатель правления Укрзалізниці Евгений Лященко.

В дальнейшем Кабмин должен согласовать детали проекта и соглашения, после чего его подпишут.

По предварительным договоренностям, общая стоимость программы составит около $450 млн, включая сервисное обслуживание поездов в течение пяти лет. Поставление поездов планируется в течение 18-24 месяцев после заключения соглашения.

Корейский Фонд экономического развития и сотрудничества предоставит Украине льготные условия кредитования. В частности, общий срок составит до 40 лет, а выплаты тела кредита будут начинаться только после первых 10 лет.

Параллельно Укрзалізниця будет работать и над модернизацией уже имеющегося подвижного состава.