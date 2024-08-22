Корея профинансирует закупку 20 поездов Hyundai для Украины. Рада ратифицировала договор
Верховная Рада в среду, 21 августа, ратифицировала рамочное соглашение между правительством Украины и Кореи о кредитах на сумму $2,1 млрд для восстановления и развития экономики. Из этих денег планируется профинансировать программу по расширению подвижного состава Укрзалізниці. Об этом сообщает УЗ.
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Программа закупки 20 электропоездов класса "Интерсити+" от производителя Hyundai уже получила одобрительную оценку от экспертов, привлеченных корейским Фондом экономического развития и сотрудничества.
"Это дополнительная возможность для путешествий 6 млн пассажиров в год, что закроет сегодняшнюю потребность в дневном скоростном движении", – отметил председатель правления Укрзалізниці Евгений Лященко.
В дальнейшем Кабмин должен согласовать детали проекта и соглашения, после чего его подпишут.
По предварительным договоренностям, общая стоимость программы составит около $450 млн, включая сервисное обслуживание поездов в течение пяти лет. Поставление поездов планируется в течение 18-24 месяцев после заключения соглашения.
Корейский Фонд экономического развития и сотрудничества предоставит Украине льготные условия кредитования. В частности, общий срок составит до 40 лет, а выплаты тела кредита будут начинаться только после первых 10 лет.
Параллельно Укрзалізниця будет работать и над модернизацией уже имеющегося подвижного состава.
- К Евро-2012 Украина закупила 10 южнокорейских скоростных поездов Hyundai, составляющих большинство подвижного состава филиала УЗ "Украинская скоростная железнодорожная компания".
- В ноябре 2019 года сообщалось, что к 2021 году Украина планирует приобрести 10 новых пассажирских межрегиональных электропоездов двойного питания.
- В феврале 2021 года вице-президент подразделения коммерческого транспорта и энергетики Hyundai Corporation Юн Сук Чой сообщил, что компания готова поставить Украине 10 новых скоростных поездов с 90 вагонами HRCS-2.
- В августе правительство вело активные переговоры с представителями Кореи по закупке 20 поездов Интерсити+ модели Hyundai Rotem.