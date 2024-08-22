Корея профінансує закупівлю 20 поїздів Hyundai для України. Рада ратифікувала угоду
Верховна Рада у середу, 21 серпня, ратифікувала рамкову угоду між урядом України та Кореї щодо кредитів на суму $2,1 млрд для відновлення й розвитку економіки. З цих грошей планують профінансувати програму з розширення рухомого складу Укрзалізниці. Про це повідомляє УЗ.
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Програма закупівлі 20 електропоїздів класу Інтерсіті+ від виробника Hyundai вже отримала схвальну оцінку від експертів, залучених корейським Фондом економічного розвитку та співпраці.
"Це додаткова можливість для подорожей 6 млн пасажирів на рік, що закриє сьогоднішню потребу у денному швидкісному русі", – зазначив голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.
Надалі Кабмін має узгодити деталі проєкту й угоди, після чого її підпишуть.
За попередніми домовленостями, загальна вартість програми складатиме близько $450 млн, включно із сервісним обслуговуванням поїздів протягом пʼяти років. Поставлення поїздів планується протягом 18-24 місяців після підписання угоди.
Корейський Фонд економічного розвитку та співпраці надасть для України пільгові умови кредитування. Зокрема, загальний термін складатиме до 40 років, а виплати тіла кредиту починатимуться лише після перших 10 років.
Паралельно Укрзалізниця працюватиме й над модернізацією вже наявного рухомого складу.
- До Євро-2012 Україна закупила 10 південнокорейських швидкісних поїздів Hyundai, які становлять більшість рухомого складу філії УЗ "Українська швидкісна залізнична компанія".
- У листопаді 2019 року повідомлялося, що до 2021 року Україна планує придбати 10 нових пасажирських міжрегіональних електропоїздів подвійного живлення.
- У лютому 2021 року віцепрезидент підрозділу комерційного транспорту й енергетики Hyundai Corporation Юн Сук Чой повідомив, що компанія готова поставити Україні 10 нових швидкісних поїздів із 90 вагонами HRCS-2.
- У серпні уряд вів активні перемовини з представниками Кореї щодо закупівлі 20 потягів Інтерсіті+ моделі Hyundai Rotem.