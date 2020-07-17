Коронакризис. Потребительские настроения украинцев продолжают ухудшаться

В июне индекс потребительских настроений снизился на 11,2 пункта до 65,1. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного агентством Info Sapiens.

"В июне индекс потребительских настроений составил 65,1 п., что на 11,2 п. меньше, чем в мае. Больше всего сократились такие составляющие индикатора: индекс ожидаемых изменений личного материального положения и индексы ожидаемого развития экономики", - отмечается в сообщении.

Что такое индекс потребительских настроений

Индекс потребительских настроений – это показатель оценки тенденций на потребительском рынке, который используют во всем мире.

В Украине этот индекс с июня 2000 года ежемесячно рассчитывался в рамках совместного проекта GfK Ukraine и Международного центра перспективных исследований. С 2019 года этим исследованием занимается агентство Info Sapiens.

Индекс потребительских настроений определяют на основании выборочного опроса 1 000 человек в возрасте от 16 лет. Выборка репрезентативна по полу и возрасту, учитывает городское и сельское население и размер населенного пункта. Статистическое отклонение не превышает 3,2%.

Для определения расчета индекса респондентам задают такие вопросы:

1. Как изменилось материальное положение вашей семьи за последние шесть месяцев?

2. Как, по вашему мнению, изменится материальное положение вашей семьи в течение следующих шести месяцев?

3. Как вы считаете, следующие двенадцать месяцев будут для экономики страны благоприятным или неблагоприятным периодом?

4. Как вы охарактеризовали бы следующие пять лет - как благоприятное или неблагоприятное время для экономики страны?

5. Как вы думаете, сейчас благоприятное или неблагоприятное время делать большие покупки для дома?

Какова динамика индекса с начала 2020 года

В январе 2020 года индекс потребительских настроений снизился на 3,1 пункта до 89 пунктов, в феврале снизился на 7,1 п. до 81,9, в марте – на 8,9 п. до отметки 73, в апреле снизился на 6,8 п. до уровня 66,2.

Май был единственным месяцем с начала года, когда индекс вырос (на 10,1 п. до 76,3).

В июне вновь было зафиксировано снижение индекса (на 11,2 п. до уровня 65,1).

Для сравнения, в июне 2019 года индекс составлял 82,4 (на 17,3 пункта выше показателя июня 2020).

Что привело к снижению индекса в июне 2020 года

В июне ухудшились ожидания украинцев относительно перспектив личного материального положения и развития экономики страны.

Соответствующий индекс экономических ожиданий в июне снизился на 18,8 п. до отметки 71,9. Динамика составляющих этого индекса такова:

- индекс ожидаемых изменений личного материального положения снизился сравнению с маем на 18,3 п. до 74,2;

- индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года снизился на 17,7 п. до 55,9;

- индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших 5 лет снизился на 20,3 п. до 85,7.

Показатель ожидаемой динамики безработицы в июне оставался стабильным и составил 153,2 (на 1,4 п. выше показателя мая).

Индекс инфляционных ожиданий вырос на 17,6 п. до 183,0.

Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев немного ухудшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 6,2 п. - до значения 142,7.

По сравнению с докарантинным мартом 2020 года в июне индекс потребительских настроений потерял 8 процентных пунктов. При этом больше всего ухудшилась оценка украинцами текущего материального положения (на 14 пунктов).

"За время карантина потребители почувствовали ухудшение материального положения и стали более осторожными относительно крупных покупок. В то же время индекс ожиданий относительно будущего личного дохода в июне остался на уровне марта: потребители надеются на возвращение дохода на привычный уровень в результате открытия экономики после карантина", – прокомментировали аналитики Info Sapiens.

В мае потребительские настроения украинцев улучшились.

В начале июля были обнародованы результаты опроса о том, что беспокоило украинцев в июне.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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