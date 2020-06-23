Потребительские настроения украинцев почти вернулись на докарантинный уровень

Потребительские настроения украинцев в мае выросли, об этом свидетельствуют результаты исследования Info Sapiens. Индекс таких настроений составил 76,3 пунктов, что стало на 10,1 больше апрельского показателя этого года, но на 6,5 меньше аналогичного индекса за май прошлого года.

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Больше всего выросли такие составляющие индекса настроений: индекс ожидаемых изменений личного материального положения и индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года. В том числе, индекс текущего благосостояния вырос на 5,9 пунктов по сравнению с апрелем и теперь составляет 57,4, а индекс экономических ожиданий - на 12,9 пунктов и теперь составляет 90,7.

Составляющие индекса текущего благосостояния выросли так:

- индекс текущего личного материального положения достиг отметки в 54,3 (став на 2 пункта больше апрельского показателя);

- индекс целесообразности больших покупок вырос до 55,1 (что на 9,8 пунктов выше, чем в апреле).

Динамика составляющих индекса экономических ожиданий за последний месяц выглядит так:

- индекс ожидаемых изменений личного материального положения поднялся до 92,5 (+ 22,7 пунктов к апрельской цифре);

- индекс ожидаемого развития страны в течение ближайшего года составил 73,7 (+19,1 пункта);

- индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших пяти лет уменьшился до 106 пунктов (в апреле он был выше на 3,2 п.)

Индекс ожидаемой динамики безработицы в мае составил 151,8 (на 17,1 п. ниже, чем в прошлом месяце).

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"Индекс потребительских цен вырос в мае и вернулся на уровень марта 2020 года. Главным фактором роста является улучшение ожиданий касаемо личного материального положения, что, вероятно, связано с прекращением жесткого карантина", - комментируют ситуацию аналитики Info Sapiens, отмечая, что оценки текущего личного благосостояния и целесообразности делать крупные покупки все равно остались низкими и так и не смогли вернуться на докарантинный уровень.

Как видно из инфографики, максимальные показатели индекса потребительских настроений и его составляющих за последние шесть лет были зафиксированы в начале лета прошлого года. В период карантина показатели снизились, начав восстанавливать свои позиции только в мае, после отмены жестких карантинных ограничений.

СПРАВКА. Индекс потребительских настроений показывает какие тенденции преобладают на потребительском рынке. Он прогнозирует потенциальные изменения потребительского спроса и позволяет понять, как люди относятся текущим и будущим экономическим условиям, каковы их намерения и ожидания. В Украине индекс потребительских настроений определяют на основании выборочного исследования домашних хозяйств страны, в процессе которого обычно опрашивается 1000 человек в возрасте 16-59 лет (как наиболее активная часть населения).

Исследование потребительских настроений в Украине проводилось исследовательским агентством Info Sapiens с 9 по 27 мая на всей территории страны, кроме временно оккупированных территорий, при помощи телефонных интервью. Погрешность не превышает 3,2%.

Значение каждого из индексов может составлять от 0 до 200. Если все опрошенные положительно оценивают ситуацию, то индекс будет равен 200, если только половина из них - индекс составит 100 пунктов. Все значения индекса меньше 100 будут означать, что большинство людей в обществе плохо оценивают текущее положение и/или ожидают ухудшения экономической ситуации в стране.

В мае 2019 года индекс потребительских настроений равнялся 82,8 п., что было на 11,2 выше апрельских показателей того же года.

В марте текущего года такой индекс составлял 73,0, а в феврале - 81,9.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"