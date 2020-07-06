"Жить нормально и не залезать в долги". Что беспокоило украинцев в июне - опрос

Исследовательское агентство Info Sapiens назвало главные проблемы, которые волновали население в прошлом месяце

По данным ежемесячного опроса Омнибус Info Sapiens, 42% украинцев в июне были обеспокоены нехваткой денег, еще почти 40% переживали о ситуации на востоке страны. На третьем месте оказались проблемы с коррупцией и взяточничеством должностных лиц.

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Во время опроса респондентам предложили выбрать из списка три наиболее волнующих их вопроса. Выяснилось, что чаще всего в июне жителям Украины не хватало денег, "чтобы жить нормально и не залезать в долги" - за это высказались 41,8% опрошенных (в марте аналогичный показатель составлял 31%). За период с 2014 года эта проблема впервые оказалась на первом месте, отмечают в Info Sapiens.

Нехватка денег больше всего волновала жителей востока и и центра Украины, притом актуальность этого вопроса с возрастом возрастала, а обеспокоенность безработицей - снижалась.

На втором месте оказался вопрос военного противостояния на востоке страны - в июне количество проголосовавших за эту проблему выросло с 34,9% до 39,7%. О коррупции и взяточничестве среди выборных и должностных лиц переживают 32,9% опрошенных (в марте эта цифра равнялась 36,9%).

Среди прочего украинцы также беспокоились о:

- инфляции, нестабильном курсе гривны и росте цен - 32,5% респондентов

- безработице и низком уровне медицинского обслуживания - 28,7% и 28,4% соответственно

- равнодушии властей к проблемам простых граждан - 27,4%

- кризисе государственного управления и отсутствии порядка в стране - 23,2%.

Меньше всего (10% и менее) украинцев волновала преступность, неудовлетворительная работа правоохранительных органов и ЖКХ, загрязнение окружающей среды, наркомания и алкоголизм.

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Молодые люди до 29 лет больше переживали о проблемах с наркоманией, алкоголизмом и экологией, а украинцы старше 50 - о низким уровне медицинского обслуживания.

Примечательно, что несмотря на вспышку эпидемии коронавируса, обеспокоенность уровнем медицинского обслуживания осталась практически на уровне марта, что может быть связано с относительно небольшой нагрузкой на врачей по стране. А вот уровень преступности по сравнению с мартом снизился. По мнению аналитиков Info Sapiens, это может означать, что карантин не спровоцировал рост бытовой преступности.

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В марте индекс потребительских настроений снизился на 8,9 пунктов по сравнению с февралем, достигнув отметки в 73 пункта - Info Sapiens.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"

Дарья Мостовая

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