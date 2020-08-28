Кредиты онлайн. Что нужно знать при оформлении договора

При заключении кредитных договоров онлайн гражданам важно учитывать, что такие документы имеют ту же силу, что и подписанные обычным способом. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

"Оформленный онлайн договор равноценен обычному бумажному договору", — отмечают в НБУ.

Можно ли не платить по кредиту, если договор был подписан онлайн

С 1 июля НБУ курирует деятельность также небанковских финучреждений. И от граждан часто поступают обращения с просьбой аннулировать долги перед финансовыми компаниями. Многие граждане считают, что если кредитный договор заключен онлайн, то финансовая компания не соблюдала требований к его оформлению.

Однако в НБУ подчеркивают, что по закону онлайн-договор с использованием одноразового пароля имеет такую ​​же юридическую силу, как и собственноручная подпись или электронная подпись (закон "Об электронных доверительных услугах").

"Поэтому не стоит пренебрегать своими обязательствами по кредиту, если он заключен в онлайн-формате", — сообщили в Нацбанке.

Законна ли передача информации коллекторам

В случае возникновения у должника просрочки по кредиту финансовые компании могут передавать информацию о таких клиентах коллекторам.

По данным НБУ, так происходит потому, что при заключении договора на вебсайте клиент поставил "галочку" напротив строки "подтверждаю согласие на обработку своих персональных данных, в том числе на их передачу в бюро кредитных историй".

Именно такое согласие является основанием для передачи информации о клиенте в коллекторскую компанию, если должник не выполняет свои обязательства.

В результате коллектор может звонить по указанным в анкете номерами телефона и отправлять письма клиенту.

Кроме того, информация о должнике будет также доступна и для бюро кредитных историй. В будущем это может усложнить для недобросовестных заемщиков получение новых кредитов.

Другие рекомендации регулятора

В НБУ советуют украинцам внимательно читать все документы при подписании договора с финансовой компанией. В том числе, при подписании договора онлайн.

"Подписывая договор, в том числе с помощью одноразового пароля, вы берете на себя обязательства выполнять его условия. Поэтому внимательно прочитайте документы, распечатайте и сохраните экземпляр договора. В документе должны быть прописаны все условия кредита – процентная ставка, возможные комиссии и дополнительные платежи, штрафные санкции в случае просрочки выплат. Не стоит пренебрегать информацией об обработке персональных данных. Ведь вы даете согласие на передачу информации о вас третьим лицам, например, органам государственной власти или коллекторским компаниям", – отмечается в сообщении.

Также заемщикам необходимо обратить внимание на то, что если сумма кредита больше минимальной зарплаты (сейчас 4 723 грн) и кредит взят сроком более чем на один месяц, то финкомпания должна предоставить не только договор, но и паспорт потребительского кредита.

В паспорте кредита должна быть указана реальная годовая процентная ставка и дополнительные комиссии. Это требования закона "О потребительском кредитовании".

Если финансовая компания нарушила права клиента, необходимо жаловаться сначала руководству этой компании, а если реакции на жалобу нет – тогда Национальному банку.

В середине августа в НБУ сообщили о количестве жалоб украинцев на банки .

Также в августе в НБУ рассказали о плюсах и минусах кредитных союзов.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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